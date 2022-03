Egypte dient officieel klacht in tegen Senegal na laserstralen, geweld en racisme

De Egyptische bond heeft officieel klacht neergelegd na de WK-kwalificatie-interland tegen Senegal die uiterst vijandig verliep. Senegal trok uiteindelijk aan het langste eind na een strafschoppensessie die uiterst controversieel verliep.

Zoals iedereen intussen al weet, miste Egypte in die strafschoppenreeks drie strafschoppen, maar elk van die spelers kreeg een hoop lasers op het gezicht gericht. De beelden van Mo Salah voor zijn strafschop zijn halucinant te noemen zelfs. Daarna kreeg de ster van Liverpool ook nog flesjes en andere projectielen naar zijn hoofd gegooid.

"Het Egyptische team kreeg te maken met racisme, nadat er op de tribunes van het stadion beledigende spandoeken verschenen die gericht waren aan de spelers, in het bijzonder aan aanvoerder Salah. Dit alles is gedocumenteerd met foto's en video's die bij de klacht zijn gevoegd," vertelde de Egyptische bond in zijn verklaring.

Op foto's die zijn vrijgegeven, zijn de gebroken ruiten te zien van de bus waarin de Farao's zaten, spandoeken waarin Mohamed Salah wordt beledigd en toeschouwers die beledigende gebaren maken naar de spelers.

De klacht is ingediend bij de Afrikaanse Voetbalconfederatie CAF en bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Het is nu wachten op het officiële antwoord van beide instanties.