OFFICIEEL: Jonge Belg overtuigt Beerschot en blijft ook volgend seizoen op het Kiel: "Klaar voor fysiek veeleisende voetbal in 1B"

Nu de degradatie onafwendbaar is, maakt Beerschot volop werk om een kern voor 1B samen te stellen. De Ratten lieten woensdagmiddag weten dat de optie in het contract van Dante Rigo gelicht is, waardoor de jonge Belg al zeker tot medio 2023 op het Kiel blijft.

Dante Rigo kwam tijdens de wintermercato over van PSV. Rigo heeft Beerschot in amper zes wedstrijden kunnen overtuigen, want de Mannekes hebben de optie in Rigo's overeenkomst gelicht voor volgend seizoen. Daarnaast heeft Beerschot gesprekken aangeknoopt met Rigo over een verlengd verblijf.

“Zijn zin en drive van Dante waren voor ons heel erg belangrijk”, vertelt technisch manager Sander Van Praet op de webstek van Beerschot. “Hij heeft zich meteen positief getoond na zijn transfer in januari, met zijn goeie techniek en werkijver. Dat is de reden dat we nu ook met hem rond de tafel gaan zitten voor een verlengd verblijf bij Beerschot.”

De 23-jarige middenvelder voelt zich klaar voor het fysiek veeleisende voetbal in 1B. "Dat schrikt me niet af, integendeel. Ik speelde met jong PSV ook in de tweede klasse in Nederland. Daar gaat het er ook een pak fysieker aan toe. Daar maak ik mij geen zorgen over. Ik wil gewoon voor mijn plek kunnen vechten in het elftal. Een goeie voorbereiding gaat daar voor mij wonderen in doen.”