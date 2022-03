Paulo Dybala zijn toekomst ligt mogelijk in Londen

Paulo Dybala zijn aflopend contract bij Juventus wordt niet verlengd. De toekomst van de aanvaller ligt mogelijk in Londen als we de Engelse media mogen geloven.

Volgens Last Word on Spurs ligt de toekomst van Paulo Dybala in het Verenigd Koninkrijk. Tottenham zou volop aan het onderhandelen zijn met de entourage van de aanvaller om hem naar Londen te halen. Iets wat hij alvast Tottenham kan bijbrengen is het winnen van prijzen. Hetgeen wat bij Tottenham ontbreekt heeft hij al laten zien bij Juventus. Vijfmaal werd hij namelijk Italiaans kampioen met en viermaal won hij de Italiaanse beker.

Bij Juventus kwam hij tot op heden in 283 wedstrijden in actie en scoorde maar liefst 113 doelpunten en gaf 48 assists.