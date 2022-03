STVV kan buren uit Genk onder druk zetten: "Wij hebben totaal niets meer te verliezen"

STVV speelt zaterdagnamiddag om 16u15 uit tegen Zulte Waregem. KRC Genk speelt zondagavond om 21u thuis tegen Eupen. Het verschil tussen beide ploegen is één gewonnen match meer voor de Genkies. Plaats 8 staat op het spel.

De laatste play-off-plaats kan nog voor vuurwerk zorgen tussen de twee Limburgse ploegen, weet ook Steve De Ridder. De STVV-middenvelder is terug na een pubalgie. "Feit is dat we het seizoen sowieso mooi zullen kunnen afsluiten. KRC Genk heeft het in eigen handen voor play-off 2. Als zij zes op zes halen, zijn wij gezien", vertelt hij in HBvL. "Maar ze voelen daar de druk. Wij hebben totaal niets meer te verliezen na die mooie reeks."

"Ofwel hebben we binnenkort al vakantie ofwel worden we nog beloond met play-offs. Het is allebei goed. Hollerbach heeft er een seizoen lang op gehamerd dat we samen verdedigen, samen aanvallen. Over individuen sprak hij nooit. Die speelstijl heeft het groepsgevoel aangescherpt en zo kwamen de mooie resultaten. We willen daar de scalp van Zulte Waregem en Standard nog bij.”