Beerschot krijgt geen gelijk van de Disciplinaire Raad voor Profvoetbal en verliest wedstrijd van Standard

Het resultaat van de wedstrijd Standard-Beerschot (1-0) van 2 maart blijft onveranderd. De wedstrijd die onder voorbehoud werd gespeeld kent een uitkomst. De Disciplinaire Raad voor Profvoetbal verklaart de klacht van Beerschot tegen Standard onontvankelijk.

Het resultaat van de wedstrijd Standard-Beerschot blijft onveranderd. Dat meldt Het Gazet van Antwerpen vandaag. Oorsprokelijk werd de wedstrijd op 15 december gepland, maar doordat de lokale politie staakte en de veiligheid niet kon garanderen werd de match afgelast. Hierop legde Beerschot een klacht neer in de hoop met een forfaitoverwinning aan de haal te gaan.

De wedstrijd werd alsnog onder voorbehoud gespeeld op 2 maart, 1-0 nederlaag voor Beerschot, in afwachting van wat het verdict van de Disciplinaire Raad voor Profvoetbal. De beslissing is vandaag gevallen, het resultaat blijft onveranderd. De Disciplinaire Raad verklaart dat de klacht van Beerschot onontvankelijk is en vindt dat de kalendermanager correct heeft gehandeld.