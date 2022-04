🎥 Een samenwerking die volgend seizoen terug te zien is?

Een prachtige assist en idem doelpunt willen we u graag nog eens laten zien. Dag op dag negen jaar geleden toverde Dani Alves een weergaloze assist uit zijn sloffen in de CL-wedstrijd tegen PSG.

Assist Dani Alves, doelpunt Lionel Messi. Het is iets waar elke Barca-supporter op hoopt om volgend seizoen opnieuw te kunnen aanschouwen. Zoals geweten is Messi niet al te gelukkig in Parijs en heeft Dani Alves in de media laten weten dat hij een terugkeer van zijn boezemvriend meer dan ooit ziet zitten. Benieuwd of Messi volgend seizoen terugkeert naar Catalonië.