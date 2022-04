Ronaldinho neemt het op voor ex-ploegmaat Messi: "Hem uitjouwen? Dat begrijp ik niet. Voor wie applaudisseer je dan nog?"

Hij was op de top van zijn kunnen de beste voetballer ter wereld. Spijtig genoeg voor de voetbalkijkende wereld duurde die top net iets tekort. Maar als Ronaldinho spreekt, heeft de rest toch de neiging om te zwijgen en te luisteren.

De Braziliaan speelde in het verleden nog samen met Lionel Messi en zag hem naar PSG trekken, een club waar hij ook nog voor gespeeld heeft. "Toen ik in Parijs kwam, was het voor mij ook lastig. Hij moet zich nog aanpassen en wat wil je? Hij heeft 20 jaar bij Barcelona gezeten. Het is normaal dat dat tijd kost", vertelt hij in AS.

De houding van de PSG-supporters tegenover de zevenvoudige Ballon d'Or-winnaar snapt Ronaldinho echter niet. "Dat ze hem uitjouwen snap ik niet. Als je hem uitfluit, blijft er niets meer over. Als je de beste speler ter wereld uitjouwt, voor wie ga je dan nog applaudiseren?", besluit hij.