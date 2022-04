Scorende Eriksen deelt met Brentford uppercut uit aan Chelsea, Manchester City makkelijk voorbij Burnley dankzij De Bruyne

Brentford heeft Chelsea een ferme uppercut verkocht. De nummer 14 uit het klassement ging met 1-3 winnen bij de Londenaren. En... Christian Eriksen scoorde.

De match was nochtans goed begonnen voor Chelsea, want Rüdiger bracht hen met een geweldige afstandsknal net na de rust op voorsprong. Zes minuten later stond het echter al 1-2 na goals van Janelt en Eriksen. Voor de Deen zijn eerste doelpunt bij zijn nieuwe club nadat hij vorige zomer op het EK met hartfalen in elkaar stuikte. De ontlading was dan ook navenant.

En nog was het niet gedaan, want nog eens vier minuten later scoorde Janelt zijn tweede van de avond. Drie goals in tien minuten voor Brentford. Havertz had daarna een paar kansen om te milderen, maar liet ze liggen. Het werd nog mooier voor Brentford, want invaller Wissa maakte er 1-4 van.

Manchester City ging dan weer snel voorbij Burnley om de leiding in de Premier League weer op te eisen. Kevin De Bruyne scoorde al na vijf minuten en Gündogan maakte er snel 2-0 van.