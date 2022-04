Goed nieuws voor Sergio Ramos bij PSG

Het was nog geen geslaagde overstap voor Sergio Ramos naar PSG. Nu lijkt er wel licht aan het einde van de tunnel.

Sergio Ramos speelde tot nu toe amper 5 wedstrijden in het shirt van PSG. De bikkelharde verdediger, die vorige zomer overkwam van Real Madrid, kampt al heel het seizoen met blessures. Nu lijkt er licht aan het einde van de tunnel voor Ramos. PSG maakte namelijk bekend dat de Spanjaard mee is opgenomen in de selectie die zondagavond Lorient bekampen.

De 36-jarige Spanjaard wordt nadrukkelijk genoemd bij La Galaxy. Na een seizoen vol blessures kan een overstap naar de MLS wel eens ideaal zijn voor Ramos.