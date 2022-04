🎥 Thibaut Courtois zou zijn streng kunnen trekken als aanvaller

Thibaut Courtois is aan een uitstekend seizoen bezig bij Real Madrid. Hij kan wel meer dan ballen stoppen. Dan liet hij zien op de training van Real Madrid.

Dat Thibaut Courtois één van de beste doelmannen ter wereld is dat weten we al langer. Dit seizoen toont hij dit nogmaals met fantastische prestaties bij Real Madrid die mede dankzij hem op titelkoers zijn in Spanje.

Courtois is echter ook een uitstekende voetballer. Wie weet zien we hem binnenkort nog wel eens als aanvaller opdraven. Onderstaand filmpje van de sociale mediakanalen van Real Madrid laat zien dat Courtois over een uitstekende traptechniek beschikt. De leuke woordspelingen met zijn naam krijg je er gratis bij.