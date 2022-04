Virgil Van Dijk in shock na onthulling bondscoach Van Gaal

Virgil Van Dijk, kapitein van het Nederlands elftal, is in shock na het horen van het verhaal van Louis Van Gaal in het programma 'Humberto'. De bondscoach zei daarin dat hij sinds 2020 kampt met een agressieve vorm van prostaatkanker.

Naar aanleiding van het Champions League-duel van dinsdag tussen Benfica en Liverpool sprak verdediger Virgil van Dijk de pers toe. Tijdens het interview was er ook de nodige aandacht voor het nieuws van bondscoach Louis Van Gaal. "Ik heb Van Gaal na het interview van gisteren een bericht gestuurd en hem gezegd dat wij als spelers er voor hem zullen zijn als hij het nodig heeft. Niemand binnen de spelersgroep was op de hoogte van het nieuws. Het was een grote shock", zegt Van Dijk. Van Gaal zei gisteren tijdens het interview dat hij absoluut wil doorgaan als bondscoach van het Nederlands elftal. Van Dijk en zijn teamgenoten zijn na het horen van het droevige nieuws extra gemotiveerd om succes te behalen op het WK in Qatar eind 2022. "Hopelijk kunnen we er samen een onvergetelijk WK van maken", vertelt Van Dijk.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg SL Benfica - Liverpool FC live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (05/04).