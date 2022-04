🎥Westerlo-speler Mabea kent zijn schorsingsvoorstel na uiterst drieste ingreep

Westerlo ging zaterdag verrassend onderuit bij Lommel (2-1). De Kemphanen moesten hun titelfeestje uitstellen, maar een dag later hielp Deinze Westerlo een handje door RWDM te kloppen.

In blessuretijd van de wedstrijd Lommel-Westerlo ging het licht helemaal uit bij Kouya Mabea. Belghali was op weg naar een leeg doel toen Mabea hem driest omver maaide.

Het Bondsparket kwam maandag met zijn schorsingsvoorstel op de proppen. De 23-jarige Ivoriaan hangt een schorsing van vier wedstrijden boven het hoofd, waarvan drie effectief.

Westerlo kan in beroep gaan tegen dit voorstel, al is het maar de vraag of de Kemphanen dit zullen doen. Het contract van Mabea loopt aan het einde van het seizoen af.