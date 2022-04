Anderlecht had veelvoud van 20.000 tickets voor bekerfinale kunnen verkopen: fans blijven gefrustreerd achter

Net als bij AA Gent waren de tickets voor de bekerfinale bij Anderlecht in een mum van tijd weg. Dat zorgde wel voor wat frustratie, want paars-wit had het Koning Boudewijnstadion een paar keer kunnen vullen, maar veel fans kwamen van een kale reis terug.

Net als Gent had Anderlecht 20.000 plaatsen gekregen, maar zowat alle 14.000 abonnees namen al een ticket. Daarnaast waren er niet zoveel losse tickets meer te koop, want Anderlecht voorziet er ook heel wat voor VIP's en genodigden. Veel fans bleven dan ook zonder ticket achter en uitten hun frustratie op sociale media. Marc Coucke liet al weten dat hij hun grieven zal overmaken aan het management en men bekijkt of er een groot scherm gezet kan worden in het Lotto Park, om zo toch de sfeer te kunnen beleven. Opvallend: er waren ook klachten dat abonnees de tickets opkochten en dan voor een meerprijs te koop aanboden. 20.000 places, multiples plus de demandes pour cette journée dont on rêve longtemps

#10🏆

20.000 heureux, pour les autres je remettrai vos suggestions au management.

Merci pour votre fidélité 💜💜💜 https://t.co/pUhXrVCWW6 — Marc Coucke (@CouckeMarc) April 4, 2022