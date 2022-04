Discussie in Nederland over beloften in Keuken Divisie: Jong Ajax stond met 30 miljoen op het veld

Johan Walckiers

Vandaag 08:18 |





In Nederland is er sinds gisterenavond weer een discussie uitgebarsten over de beloften van de topclubs die in de Keuken Divisie - de Nederlandse tweede klasse - mogen aantreden. Reden was de basisopstelling van Jong Ajax tegen Top Oss. De Amsterdammers wonnen met 4-1. Maar op het veld stonden namen als Brian Brobbey, Mohamed Daramy, Mohamed Ihattaren, Sontje Hansen en Kenneth Taylor. De fans van Top Oss berekenden al snel dat de totale marktwaarde van de tegenstander zo'n 30 miljoen euro bedroeg, terwijl die van Top Oss nog geen 2,5 miljoen was. De sociale media van Top Oss maakte er ook een opmerking over: "Ik heb een zak geld nog nooit zien scoren", citeerden ze Johan Cruijf. "Na vanavond zijn we daar niet meer zo zeker van!" 🗣 Zoals Johan Cruijf ooit zei: “Ik heb een zak geld nog nooit zien scoren”.



Na vanavond zijn wij hier echter niet meer zo zeker van!



Een fijne gewenst allen! 👋🏼#JAJTOP — TOP Oss (@topossofficial) April 4, 2022



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Ontvang het voetbalnieuws van jouw favoriete ploeg per mail