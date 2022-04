De Roeck kent de ambitie van de Turkse investeerders van Westerlo: "Dat is een gezonde goesting"

Westerlo is zoals verwacht volgend seizoen weer een eersteklasser. Jonas De Roeck heeft er schitterend werk verricht en wil zich nu ook weer tonen in 1A. Even ambitieus als de Turkse eigenaars, die binnen afzienbare tijd meer willen dan enkel een meelopersrol.

De Roeck verwacht de komende tijd contractbesprekingen. “Daar zullen we de komende ­dagen of weken werk van maken. Het is belangrijk dat er naar iedereen toe duidelijkheid komt. Alles is in grote lijnen al besproken, nu is het tijd om concreter te worden. Een contract voor één jaar of ­langer? Als ik blijf, is het ons doel om van Westerlo een stabiele ­eersteklasser te maken. Dat is dus een project van lange termijn", zegt hij in GvA.

De Turkse investeerders hebben veel ambitie. Er werd zelfs al gesproken over Europees voetbal op termijn. "Deze mensen zijn niet naar Westerlo gekomen om gewoon in eerste klasse te blijven", aldus De Roeck. "Een stabiele ­eersteklasser die eens Europees wil spelen of de beker probeert te winnen, dat is een gezonde ­goesting. Geen enkele club heeft toch het doel om net boven de ­gevarenzone te eindigen? Als je iets wil bereiken, dan heb je ­ambitie nodig. Zoals dit jaar ­zeggen: wij zijn titelkandidaat, wij willen promoveren. Dat ­hebben we geleerd van onze noorderburen. De Kempense nuchterheid houdt alles hier in balans.”