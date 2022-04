Benzema probeert Mbappé te overtuigen: "Misschien maken we wel drie keer zoveel doelpunten"

Kylian Mbappé spoot afgelopen weekend nog mist over zijn transfer deze zomer. Hij leek zo goed als zeker naar Real Madrid te trekken, maar daar zaaide hij twijfel over. Zijn spitsbroeder van bij de nationale ploeg, Karim Benzema, zou hem echter heel graag zien komen.

Benzema heeft bij Les Bleus een heel goeie verstandhouding met de superster van PSG. "We weten van de ander wat hij gaat doen", vertelt Benzema in L'Equipe. "We houden er bijvoorbeeld allebei van om naar links uit te wijken, maar zullen dat nooit tegelijkertijd doen. De ander komt dan naar binnen of gaat diep..."

Benzema denkt dan ook dat die klik er ook bij Real zou zijn. "Ik hou ervan om met hem samen te spelen en ik zou ook graag met hem spelen bij de club. Ik denk dat we het dubbele aantal doelpunten zouden maken. Misschien zelfs wel drie keer zoveel!"