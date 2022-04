Malcolm wil niet weg bij Zenit St. Petersburg ondanks mogelijke Europese sanctie

De Braziliaanse voetballer Malcolm is gelukkig bij Zenit St. Petersburg, dat vertelt hij in een interview met de website van de Russische club.

Malcolm is bezig aan een sterk seizoen in de Russische competitie. Hij scoorde dit seizoen al zes keer en gaf evenveel assists. Bij FC Barcelona flopte hij, maar in de Russische stad voelt hij zich thuis. "Ik heb hier nog 2,5 jaar een contract, wat er ook gebeurt ik verlaat de club niet. Ik voel me hier erg goed en wil alles blijven geven voor het team. Voorlopig houd ik geen rekening met de mogelijke Europese sancties, het zij zo als we niet mogen deelnemen."