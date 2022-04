Ex-speler van Charleroi moet nu 120 miljoen kosten

In het seizoen 2018-2019 speelde Victor Osimhen nog voor Charleroi, dat hem daarna verkocht aan Napoli. Intussen heeft de Nigeriaanse spits de interesse gewekt van heel wat topclubs. Zijn prijs is ook navenant.

Charleroi speelde het toen handig met Osimhen. Ze huurden hem van Wolfsburg, maar lichtten de aankoopoptie van 3,5 miljoen nadat hij 20 keer gescoord had in 36 matchen. De Carolo's verkochten hem daarna meteen door aan Lille voor 22,5 miljoen. Die verkochten hem in 2020 op hun beurt door aan Napoli voor 75 miljoen.

Dit seizoen was hij in 20 wedstrijden al goed voor 11 doelpunten en 3 assists en dat heeft de interesse van zowel Arsenal als Manchester United gewekt. Eerder werd een bod van Newcastle United van 100 miljoen al afgewezen. Napoli zou deze zomer 120 miljoen willen vangen voor de goalgetter, weet Corriere dello Sport.