Pro League legt Lierse sanctie op voor incidenten in duel tegen Waasland-Beveren, CEO Parys licht beslissing toe

De sanctie voor Lierse na de incidenten tegen Waasland-Beveren is bekend. Pro League-CEO Parys geeft duiding bij de genomen beslissing.

In de wedstrijd tussen Lierse en Waasland-Beveren van vrijdag 1 april werd pyrotechnisch materiaal naar het vak van de bezoekende supporters gegooid, waarna de match tijdelijk stilgelegd moest worden. Voor deze feiten krijgt Lierse Kempenzonen een boete van €10.000.

"De reglementen van de Pro League bepalen dat een vergoeding van €10.000 wordt opgelegd bij tijdelijke stillegging van wedstrijden in 1B", legt Lorin Parys, de kersverse CEO van de Pro League, uit. "De Pro League vordert daarom dit bedrag van Lierse K."

Enkel deze sanctie op zich doet verhelpt natuurlijk nog niet de gevolgen van de incidenten. "We waren de voorbije dagen in nauw contact met beide clubs. We volgen de gezondheidstoestand van de Beverse fans op en evalueren met het management van Lierse K. de veiligheidsmaatregelen in en rond het stadion om op korte termijn striktere maatregelen toe te passen."