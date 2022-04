Royal Antwerp legt op verplaatsing knappe cijfers voor

Ondanks de vele kritiek op het voetbal van Antwerp onder coach Brian Priske, heeft The Great Old zich afgelopen weekend wel kunnen verzekeren van een plek in de Champions Play Offs. Ze leggen dit seizoen ook knappe cijfers voor buitenshuis.

Royal Antwerp won afgelopen weekend nog op een diefje op het veld van OHL en verzekerde zich zo van een plaats in de top vier. Antwerp pakte dit seizoen op verplaatsing 32 op 51 en wist daarvan in elke wedstrijd te scoren. Een straffe prestatie van stamnummer één. Hieronder alle uitwedstrijden van Antwerp op een rijtje. Onze Reds kwamen dit seizoen in álle uitwedstrijden tot scoren! 👀👏 #RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/a2cmgpilpG — Royal Antwerp FC (@official_rafc) April 5, 2022