Diego Simeone na egelstelling en nederlaag tegen Manchester City "We wilden winnen, maar streden met onze wapens"

Diego Simeone was na afloop van de wedstrijd tegen Manchester City in de kwartfinales van de Champions League teleurgesteld. De coach van Atlético Madrid verwacht, volgens het Franse L'Equipe, in de terugwedstrijd hetzelfde soort duel.

Diego Simeone was na het fluitsingaal ongoocheld in het resultaat. "Het is een slecht resultaat omdat we met 1-0 verloren terwijl we wilden winnen. Het is duidelijk dat we tegen een buitengewone tegenstander speelden. De cijfers spreken voor zich. Met het aantal doelpunten dat ze thuis maken, hun zeer dynamische spel, met veel spelers die naar voren gaan, spelend op een manier die aangenaam is om naar te kijken. We speelden met onze wapens. Het was een enorme collectieve inspanning", zegt Simeone.

De coach van Madrid ziet zijn kansen tijdens de return volgende week. "In de tweede helft hadden we misschien beter kunnen aanvallen bij een paar counters. We hebben geleden, we gaan naar Madrid en het zal hetzelfde zijn omdat ze op dezelfde manier spelen, en we zullen nog steeds onze wapens gebruiken om ons te kwalificeren. We zullen zien of we de bal iets meer kunnen krijgen, de bal sneller kunnen verplaatsen en meer moeilijkheden voor de tegenstander kunnen creëren. We zullen kalm moeten blijven, nederig en ons moeten inspannen, maar we hebben nog steeds onze kansen in deze confrontatie", vertelt Simeone hoopvol na afloop.