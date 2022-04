Eerste profcontract voor twee 15-jarige Genkspelers

Jeugdspelers Robin Mirisola en Yonni La Barbera ondertekenden zopas een contract voor de komende drie jaren bij Racing Genk. Dat maakte de club bekend via haar officiële kanalen.

Aanvaller Robin Mirisola en middenvelder Yonni La Barbera hebben allebei een contract voor drie jaar ondertekend in Limburg.

Robin Mirisola is 15 jaar oud en wordt in december 16. Hij kwam als zesjarige in de jeugdopleiding van Genk terecht. Daarnaast maakt hij ook deel uit van de nationale selectie bij de U16.

Yonni La Barbera werd in februari 15. Hij was 7 toen hij zich bij Genk aansloot. Ook hij verzamelde al verschillende jeugdselecties bij de nationale U15.