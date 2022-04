Hoofdsponsor Oranje trekt door mensenrechtensituatie niet naar het WK in Qatar: "We richten ons op het EK voor vrouwen"

Over de toewijzing van het WK in Qatar is de voorbije jaren al heel wat inkt gevloeid. ING, de hoofdsponsor van het Nederlandse elftal, heeft duidelijk morele bezwaren tegen het WK in Qatar. In die mate zelfs dat ING geen mensen zal sturen om de wedstrijden bij te wonen.

Als hoofdsponsor heeft ING voor elke match van Oranje een bepaald aantal kaarten ter beschikking. In een statement liet ING weten niet te zullen ingaan op deze uitnodigingen. "Door de mensenrechtensituatie in Qatar zullen we niets doen bij dit toernooi", klinkt het bij de woordvoerder. "Wij richten ons op het EK voor vrouwen in Engeland." Verder zal ING ook geen reclamecampagne opzetten rond het WK, zoals ze dat in het verleden wel steevast deden. Eerder gaven ook al heel wat andere sponsors te kennen niemand naar Qatar te zullen sturen.