'Na geslaagde comeback azen twee Premier League-topclubs nu al op Christian Eriksen'

Christian Eriksen zijn terugkeer in het voetbal is niet minder dan een succes te noemen. Bij Brentford zet hij nu al de lijnen uit. Dat is de Premier League-topclubs blijkbaar niet ontgaan.

Eriksen heeft zich volgens The Daily Mail in de kijker gespeeld bij Manchester United en Tottenham Hotspur. De twee Engelse topclubs zouden de dertigjarige spelmaker na dit seizoen transfervrij willen overnemen van Brentford, waar Eriksen in januari voor een half jaar tekende.

De Deense ex-Ajacied is het voetballen zeker nog niet verleerd, zo is gebleken nu hij zijn rentree heeft gemaakt. Brentford-manager Thomas Frank zou ook graag langer doorgaan met Eriksen, de vraag is dus of dat gaat lukken gezien de interesse uit de top van de Premier League.