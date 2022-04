Zoon van Braziliaanse voetballegende liep stage bij Union: "In het begin stelde niemand vragen, tot een staflid het ontdekte"

Midden maart liep ene Joshua Nascimento, een 25-jarige Braziliaan, stage als kinesist bij Union. Niets speciaals, ware het niet dat Nascimento de zoon is van Pelé, de Braziliaanse voetballegende.

"Voor mij was het de eerste keer dat ik kon ervaren hoe het er bij een club aan toegaat. Elke speler en coach hoopt om in Europa aan de slag te kunnen gaan, dus ook voor mij was dit een ongelooflijke opportuniteit. Ik ben hier erg goed ontvangen en ik had het gevoel echt deel uit te maken van de technische staf", aldus Nascimento in La Dernière Heure.

De Braziliaan kwam bij Union via een gemeenschappelijke vriend van hem en Chris O'Loughlin. De sportief directeur van Union vertelde overigens niet dat de vader van Nascimento een van de beste voetballers van deze planeet was. Nascimento: "Ik vond het al vreemd dat er tijdens mijn eerste twee dagen geen enkele vraag over mijn vader gesteld werd. De verbazing was groot toen een staflid ontdekte dat Pelé mijn vader is. Ze waren uiteraard nieuwsgierig, maar voor mij blijft het een eer om over de fantastische carrière van mijn vader te praten."