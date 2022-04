Zulte Waregem zet zwaarder in op scouting en haalt datascouts weg bij... OH Leuven

Zulte Waregem wil zijn scouting verder op punt zetten en heeft daarvoor twee nieuwe krachten aangetrokken. Het haalde Tim Taveirne (38) en David Smolders (28) twee jonge, moderne datascouts, weg bij OH Leuven.

"SV Zulte Waregem wil volgend seizoen sportief opnieuw stappen zetten en versterkt daarvoor het scoutingsdepartement. Vanaf april wordt het scoutingsteam, onder leiding van Toon Mertens, bijgestaan door Geert Vercaempst en de nieuwkomers Tim Taveirne en David Smolders", klinkt het bij de club.

"Zij waren eerder al samen aan de slag bij KAA Gent en OH Leuven, waar ze met veel passie en inzet konden bouwen aan hun ontwikkeling tot moderne datascouts. Het bestuur is ervan overtuigd dat door deze inspanning het sportieve netwerk opnieuw sterk kan worden vergroot, om als lokaal verankerde club competitief te blijven in de toekomst."

"Een betere mix van eigen talent en haalbare Belgische en buitenlandse spelers is één van de prioriteiten van SV Zulte Waregem. De club investeert verder in de eigen jeugdwerking om jonge talenten op te leiden en te laten doorstromen naar het eerste elftal. Een versterkt scoutingsteam moet de club helpen bij het vinden van haalbare spelers die passen binnen de waarden en normen van de club."