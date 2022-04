Snoeiharde kritiek op Lukaku: "Het ligt niet aan Tuchel, het ligt aan hemzelf"

Romelu Lukaku moet nogal wat horen na zijn misser in de Champions League tegen Real Madrid. Het lijkt alsof de analisten nu pas door hebben dat er een spits van 115 miljoen euro op de bank zit.

Ook Jamie Carragher, ex-verdediger van Liverpool, heeft er zijn mening over. “Het ligt aan Lukaku zelf. Het gaat niet om de liefde van een coach. Je geeft 115 miljoen euro uit aan een speler om het verschil te maken in deze wedstrijden, en hij geraakt zelfs niet in het team”, liet hij optekenen.

Voor Carragher zijn statistieken niet voldoende. “Hoewel de cijfers van de Belg er vaak fantastisch uitzien, heb ik altijd het gevoel dat als we het over Lukaku hebben, er een maar is. Hij is een zeer goede speler, maar als je praat over Benzema, Kane of Lewandowski, is hij voor mij altijd inferieur.”