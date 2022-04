Romelu Lukaku moet mogelijk verstek laten bij Chelsea tegen Southampton

Geen goed nieuws op de persconferentie van Chelsea voor de wedstrijd tegen Southampton. Zo kan Thomas Tuchel mogelijk niet rekenen op Romelu Lukaku.

"Een opspelende achilesspees is de boosdoener. Het is niets ernstigs, maar wel pijnlijk voor Romelu", zegt Chelsea-coach Thomas Tuchel tijdens de persconferentie voor de wedstrijd. "Romelu heeft pijn in zijn achillespees. Het is niets ernstigs, maar wel pijnlijk voor hem", zei Chelsea-coach Thomas

"Lukaku was gisteren niet aanwezig op de training en het is nog afwachten of hij vandaag kan deelnemen aan de training. Enkel als hij vandaag meetraint, kunnen we inschatten of hij morgen kan spelen tegen Southampton", laat Tuchel de pers in het ongewisse.