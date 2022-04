Vanhaezebrouck over de buitenspelfase in duel tegen Cercle Brugge: "Beeld is duidelijk genoeg om te zien dat er offside is"

Bij de start van de persconferentie wou Vanhaezebrouck het nog een laatste keer hebben over de buitenspelsituatie van tegen Cercle Brugge.

Tijdens de persconferentie van Gent werd een beeld van het doelpunt van Cercle Brugge getoond. Aan de hand van de foto wou Hein Vanhaezebrouck de fase verduidelijken: "Op het vaste beeld dat er is, is duidelijk te zien dat het offisde is. Je ziet duidelijk een meter tussen beide lijnen (tussen de laatste verdediger van Gent en de doelpuntenmaker Thibo Somers)".

Uiteindelijk neemt de club geen juridische stappen. "Het siert de club dat we niet tot het uiterste gaan om ons gelijk te krijgen. De supporters hebben het er heel moeilijk mee en dat is het laatste wat ik over die wedstrijd zeg", vertelt de coach van Gent.