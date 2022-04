Jens Teunckens doet van zich spreken bij Lierse Kempenzonen: "Ik wil in België aan de slag blijven als eerste keeper"

Jens Teunckens is blij dat hij eindelijk zijn kwaliteiten kan laten zien op het veld. De 24-jarige doelman koos in januari bewust voor Lierse Kempenzonen voor speelminuten. In een interview met de Gazet van Antwerpen spreekt de keeper over zijn goede prestaties.

Jens Teunckens maakte in januari de overgang van RKC Waalwijk in Nederland naar het Lisp in Lier. De jonge doelman koos voor een overgang met het oog op speelminuten. En die kreeg hij bij Lierse Kempenzonen. Op tien wedstrijden in 1B wist hij vijf keer de netten schoon te houden. "Het was een ambitie voor mij om eindelijk een keer eerste doelman te worden bij een club. In het verleden werd ik vaak geapprecieerd bij mijn werkgevers en zagen ze mij niet graag vertrekken, maar toch was ik nergens eerste doelman", verklaart Teunckens.

De jonge Belg kijkt voorlopig terug op een geslaagd verblijf in Lier. "Ik ben tevreden over mijn cijfers. Tien wedstrijden en vijf clean sheets. Al is het allemaal slechts een tussenbalans, want er staan nog twee matchen te wachten. Ik heb altijd gezegd dat ik mijn eindrapport pas maak na afloop van het seizoen. Dus ja, ik wil ook in Deinze en thuis tegen Virton nog presteren."

Eerste keuze

In de toekomst wil Teunckens zijn basisplaats behouden. "Ook volgend seizoen wil ik eerste doelman zijn. Kan dat bij Lierse? Zeker. Maar er is ook nog elders interesse. Ik moet het allemaal een keertje op een rijtje zetten. Hier op het Lisp stuit je af en toe op beperkingen. Ik denk dan aan de werkomstandigheden die absoluut nog verder moeten professionaliseren. Voor mij telt niet enkel wat op het veld gebeurt, maar zijn ook die zaken belangrijk. Anderzijds kende ik nooit zo'n leuke spelersgroep als hier", zegt Teunckens.

"Het was de bedoeling om mij te tonen. Ik wist dat ik hier mijn kans ging krijgen om mij te laten zien. Ik heb in die periode wel wat mensen overtuigd en ook wel verrast, denk ik. Hoewel er niemand specifiek op mij zit te wachten, hoop ik wel in België aan de slag te blijven als eerste keeper", beweert Teunckens.