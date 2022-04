Jean-Louis Garcia: "We hebben de rol van scheidsrechter"

Op de slotspeeldag van de reguliere competitie speelt Seraing een thuiswedstrijd tegen KRC Genk. Vooral voor de bezoekers is die match van belang.

Seraing zelf heeft niets meer om voor te spelen en is zich al helemaal aan het voorbereiden op het barrageduel met RWDM om in 1A te blijven.

Geen cadeautjes

Genk van zijn kant is nog volop in strijd met STVV voor de top-8 en play-off 2. "Voor ons is er niets meer om voor te spelen, maar we hebben de rol van scheidsrechter in dit kampioenschap", aldus coach Jean-Louis Garcia.

"We blijven competitief en zullen geen cadeautjes uitdelen. Volgende week spelen we geen oefenwedstrijden."