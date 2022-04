Alfred Schreuders' veranderingen lonen: "Het heeft ons punten gekost, maar nu levert het ons veel punten op"

Een tevreden Alfred Schreuder op de persconferentie na de gewonnen wedstrijd tegen KV Mechelen: "een mooie afsluiter van de reguliere competitie".

"We hebben een uitstekende wedstrijd gespeeld vandaag. De jongens waren gefocust en wisten wat ze moesten doen. KV Mechelen is een goede ploeg, ze spelen zonder stress. Je moet als topclub klaar zijn om tegen zo'n ploegen te spelen. Het idee van hun trainer is heel duidelijk te zien in hun spel en dat is mooi om te zien. Het publiek heeft vandaag ook genoten, wat erg belangrijk is. Voor een mooie wedstrijd heb je twee goede ploegen nodig en dat was vandaag het geval. Op individueel vlak zijn onze spelers beter, dat is een feit."

Schreuders' veranderingen lonen en dat stelt de Nederlander tevreden: "De reguliere competitie is mooi geëindigd. Als ik kijk vanwaar we kwamen en de veranderingen die we wilden doorvoeren ben ik heel tevreden met waar we nu staan. Het heeft ons punten gekost, maar nu levert het ons veel punten op."