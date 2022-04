Dortmund heeft persoonlijke overeenkomst met talent RB Salzburg, onderhandelingen over transferprijs

De transfer van Karim Adeyemi naar Dortmund lijkt realiteit te worden.

Karim Adeyemi staat op het punt om een transfer te maken van RB Salzburg naar het grote Dortmund. De directeur van de Oostenrijkse ploeg, Stephan Reiter, vertelde aan Sky Sports dat het de goede richting uitgaat. Inmiddels heeft Dortmund zelf al een akkoord voor een langdurig contract met Adeyemi. De transfersom die Dortmund op tafel zal moeten leggen voor het 20-jarige talent is het enige wat de transfer nog tegenhoudt. Dortmund en Salzburg zijn hierover aan het onderhandelen, maar dat gaat dus de goede richting uit.

Adeyemi viel dit seizoen op door zijn jonge leeftijd en vooral door zijn goede prestaties. In de competitie wist de spits 16 keer te scoren in 24 wedstrijden en gaf hij ook drie assists. Ook in de Champions League deden de Oostenrijkers het zeer goed. Ze gingen er uit in de achtste finales tegen Bayern München. In acht duels in de Champions League scoorde Adeyemi drie keer en gaf hij ook twee assists. Zijn marktwaarde ligt volgens transfermarkt.be op een bedrag van 35 miljoen euro. Gezien zijn jonge leeftijd zou het wel kunnen dat Dortmund meer zal betalen voor de Duitse spits.