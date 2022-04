Manchester United richt pijlen op drie Engelse internationals om middenveld te versterken, eentje lijkt al vast te liggen

Manchester United is van plan zijn middenveld gevoelig te versterken. De eerste zomertransfer zou ook al vastliggen: United gaat vol voor Kalvin Phillips van Leeds, maar houdt ook nog twee andere Engelse internationals in het oog.

Volgens Manchester Evening News is Phillips de topprioriteit voor de ploeg van nieuwe coach Ten Hag. De verdedigende middenvelder is basisspeler bij The Three Lions en heeft getoond dat hij zich zowel verdedigend als aanvallend kan laten zien.

Maar ook Declan Rice en Jude Bellingham staan op het verlanglijstje van The Mancunians. Al zal dat wel een moeilijkere zaak worden. West Ham zou meer dan 150 miljoen vragen voor Rice. Borussia Dortmund zou dan weer niet geneigd zijn om de 18-jarige Bellingham te laten vertrekken.