Villarreal-middenvelder sneert naar Nagelsmann: "Een gebrek aan respect"

Nagelsmann sprak maandag tijdens zijn vooruitblik op de return ferme taal. "Villarreal heeft één fout gemaakt. En dat is dat ze ons in leven hebben gelaten door maar één keer te scoren", doelde de Duitser op de heenwedstrijd in Spanje, waarin Bayern goed wegkwam met een 1-0 nederlaag. "Dat moeten we morgen af gaan straffen."

Daarin slaagde Bayern niet, en zo kreeg Nagelsmann volgens Parejo zijn verdiende loon. "Toen de loting bekend werd en Villarreal uit de koker kwam, toonde de Bayern-coach, die ik niet ken, een gebrek aan respect richting ons en het voetbal, omdat hij het al wilde afmaken in de eerste wedstrijd. Als je zoiets zegt, komt dat als een boemerang terug. Over twee wedstrijden waren we groter dan Bayern. Ik ben zo dankbaar en zo blij."

In leven laten

Ook aanvaller Gerard Moreno was uiteraard erg uitgelaten over het ticket voor de halve finale. Volgens hem was het nu Bayern dat Villareal verzuimde af te maken. “In de heenmatch maakten we de fout hen niet de genadeslag te geven, en alle opmerkingen daarover waren voor ons een motivatie. Vanavond maakten zij de fout om ons niet op de knieën te dwingen, en daar profiteerden wij van. Wat dit team heeft gedaan, is geweldig.”