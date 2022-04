Twee sponsors haken af voor Rode Duivels richting Qatar

Bij Nederland was het al langer duidelijk dat een aantal sponsors zouden afhaken richting WK in Qatar, nu is dat ook voor de Rode Duivels het geval.

Een WK in Qatar, dat is niet ideaal voor vele sponsors. En zo blijkt ondertussen toch ook bij enkele bepalende bedrijven. Symbool General Logistic Systems (GLS) en Carrefour zullen beiden afzien van hun recht om tickets in Qatar te gebruiken. Beide sponsoren zullen niet afreizen met de Rode Duivels naar Qatar, weet Het Nieuwsblad. Op die manier komen de tickets die zij zouden krijgen opnieuw in omloop ter verkoop.