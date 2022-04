🎥 Lucas Biglia is het voetballen nog niet verleerd

36 jaar is de voormalige publiekslieveling van Anderlecht ondertussen, maar het voetballen is hij nog niet verleerd. Dit liet hij vrijdagavond zien tegen de leider in de Turkse eerste klasse.

Fatih Karagümrük is sinds september 2020 de werkgever van Lucas Biglia. De Turkse eerste klasser nam hem transfervrij over van het Italiaanse AC Milan. De voormalige middenvelder van Anderlecht heeft misschien wat aan snelheid ingeboet, maar voetballen kan hij nog steeds. Zo kreeg Fatih Karagümrük een vrije trap aan de rand van de grote rechthoek. Biglia zette zich achter de bal en krulde deze heerlijk binnen. Zijn 5de doelpunt voor zijn Turkse werkgever sinds zijn transfer. Met dit doelpunt kwam Fatih Karagümrük op voorsprong tegen Trabzonspor, de leider in de Turkse eerste klasse. In de tweede helft kon Vitor Hugo de bordjes in evenwicht zetten dankzij een assist van een andere oude bekende van de Jupiler Pro League, Stefano Denswil. LUCAS BIGLIA pic.twitter.com/9ldBaextNj — Le Football en VOD LXV (@lelxv5) April 15, 2022