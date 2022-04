De Keersmaecker wil voor het eerst in 17 jaar nog eens een Mechelse stadsderby dit jaar, maar moet politie nog overtuigen

Na zijn jaren aan de leiding bij de KBVB is François De Keersmaecker voorzitter geworden van zijn oude liefde, RC Mechelen. Hij droomt ervan om straks in de voorbereiding nog eens een stadsderby te mogen spelen.

RC Mechelen staat op het punt om te promoveren naar de tweede amateursafdeling. In de competitie zit een stadsderby tegen KV Mechelen er nog lang niet in, maar ook een oefenmatch is tot nu toe niet toegestaan. “De politie laat een wedstrijd tussen beide clubs nog steeds niet toe”, aldus De Keersmaecker in GvA. “Ik ontken niet dat er ooit problemen met rellen waren, en eens je een zekere naam hebt, draag je die voor lange tijd mee. Maar ondertussen worden we misschien te streng bejegend."

De Keersmaecker denkt immers dat het wel kan zonder incidenten. "Afgelopen weekend in Lille gedroegen de 600 meegereisde fans zich uitermate gedisciplineerd, hoewel er door het verlies ingrediënten aanwezig waren voor eventuele ongeregeldheden. Die positieve houding zal ons van pas komen in de meeting die binnenkort met de verantwoordelijken van de politiediensten gepland staat met het oog op volgend seizoen. Het zou toch aangenaam zijn mochten beide teams voor het eerst in zeventien jaar nog eens tegenover elkaar staan? Geloof me: véél supporters hunkeren hiernaar.”