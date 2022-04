Jason Denayer na de uitschakeling in Europa League: "We kennen geen goed seizoen"

Jason Denayer reageerde na afloop van de wedstrijd tegen West Ham zeer ontgoocheld. De verdediger van Lyon ging met 0-3 onderuit in de kwartfinales van de Europa League.

Gisteren stond de terugwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League tegen West Ham op het programma. Vorige week kwam de ploeg van Bosz met een 1-1 terug naar Frankrijk. Gisteren verliep het minder goed.

Denayer reageerde dan ook zeer teleurgesteld na de uitschakeling. "Het hele team geloofde er voor de wedstrijd in, maar we hebben niet gebracht wat we nodig hadden om onze kansen te concretiseren en verdedigend solide te zijn, want we kregen drie goals tegen op acties die in het begin niet echt gevaarlijk waren. Het is een collectief probleem, we wisten niet hoe we alles collectief op poten konden zetten om het verschil te maken", vertelde de Belg aan de microfoon van RMC Sport.

Ondanks het verlies, blijft Denayer hoopvol voor het vervolg van een slecht seizoen. Het is normaal dat de fans teleurgesteld zijn, want we hebben geen goed seizoen in het kampioenschap en we hebben de kans gemist om iets te doen. In de Ligue 1 moeten we, zolang het mathematisch mogelijk is (om een Europese plaats te bemachtigen), erin geloven, alles geven en alles proberen", besluit Denayer.

Olympique Lyon staat momenteel op een 10de plaats in de Franse Ligue 1. Met nog zeven wedstrijden te spelen, moet het in de top vijf eindigen voor Europees voetbal volgend seizoen.