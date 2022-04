René Weiler wenst zijn ex-club succes: "Ik ben blij dat Anderlecht eindelijk opnieuw voor een prijs speelt"

René Weiler is de laatste prijzenpakker die als coach bij Anderlecht aan de slag was. Als paars-wit de beker wint, is dat de eerste prijs sinds de landstitel van 2017.

Het veroveren van die titel ging niet meteen gepaard met sprankelend voetbal. Al ziet Weiler - u kan het al raden - het anders. "Ik herinner me graag dat we een geweldig seizoen speelden, met een uitstekende mentaliteit in het team. Hard werk was de basis van het vorige succes van Anderlecht", zegt de huidige trainer van Kashima Antlers in Het Laatste Nieuws.

Nieuw hoofdstuk

"In het moderne voetbal heb je twee zaken nodig: werk en 'art' - noem het kunst of techniek. Alleen door die twee te combineren, kan je succes boeken", redeneert Weiler. "Ik denk dat deze bekerfinale een perfect moment is voor Anderlecht om een nieuw hoofdstuk te starten."

De Zwitser volgt Anderlecht dus nog op de voet. "Ik volg de resultaten. Ik ben blij dat Anderlecht eindelijk opnieuw voor een prijs speelt. Ik kijk uit naar de bekerfinale. Ik hoop echt dat de club die wint."