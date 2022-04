Virton beschuldigt Moeskroen van "financiële doping" en eist een schadevergoeding

Moeskroen heeft geen licentie gekregen van de Licentiecommissie. Concurrent in 1B Virton beschuldigt nu Moeskroen van financieel valsspelen en eist een schadevergoeding.

De Licentiecommissie besliste om Moeskroen geen licentie te geven voor het prof- en amateurvoetbal. Virton, dat al zeker van de laatste plaats is in 1B, beschuldigt nu Moeskroen van het financieel valsspelen en dat hun laatste plaats onrechtvaardig is.

Zo heeft Moeskroen de mogelijkheid gehad om spelers aan te trekken die ze uiteindelijk niet kunnen betalen. Hierdoor hebben ze een sportief voordeel gehad, door gebruik te maken van "financiële doping" volgens Virton.

De competitiestand is volgens Virton dan ook oneerlijk. "De bedrieger heeft een ongeoorloofd voordeel ten opzichte van degene die de regels respecteert", reageert de club op de website van RTBF.

Virton eist 5 miljoen euro van Moeskroen binnen de acht dagen als minnelijke schikking, of het zegt verdere stappen te zullen ondernemen.