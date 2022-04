Manchester United-manager heeft geen spijt van job: "Ik zou het zo terug opnieuw doen"

Rangnick werd op 3 december 2021 aangesteld als interim-coach van een doodziek Manchester United. De ploeg stond toen op 5 punten van de top 4 in de Premier League. Nu staat de club op 6 punten daarvan.

Aangezien de situatie niet verbeterd is, vroegen de media zich af of Rangnick geen spijt heeft van zijn keuze voor Manchester United. De Duitse oefenmeester beweert van niet: "Ik zou het zo terug opnieuw doen."

Rangnick stond tot nu toe 16 wedstrijden aan het roer in de Premier League. Daarin behaalde hij 29 punten (29/48), 8 zeges, 5 gelijke spelen en 3 nederlagen.

🗣 "I have no regrets whatsoever that I took that role, I would do it over and over again."



Ralf Rangnick believes he made the right choice coming to Man United despite being 6 points off top 4 compared to 5 points off it when I was first appointed 😅 pic.twitter.com/cS4ZtN4wMN