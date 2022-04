Sambi Lokonga en Arsenal verliezen voor de derde keer op rij. Brentford zet zijn goede reeks voort

Naast het duel tussen Manchester United en Norwich City stonden deze namiddag nog twee andere wedstrijden op het programma in de Premier League. Arsenal nam het op tegen Southampton, terwijl Brentford tegen Watford op zoek ging naar een derde overwinning op rij.

Southampton-Arsenal

Arsenal ging op zoek naar een broodnodige overwinning nadat het de vorige twee wedstrijden in de competitie verloor. Door de blessure van Thomas Partey verscheen landgenoot Sambi Lokonga aan de aftrap bij Arsenal.

De wedstrijd begon evenwichtig met kansen aan beide kanten. Het leek of beide ploegen met een brilscore de kleedkamer zouden opzoeken, maar daar besloot Bednarek anders over. De Pool bracht de thuisploeg net voor rust op voorsprog.

Arsenal ging stevig de kleedkamer uit en zocht naar de gelijkmaker. De uitploeg creëerde de ene kans na de andere, maar raakte niet voorbij doelman Forster. Arsenal verliest voor de derde keer op rij en valt, na de overwinning van Manchester United, uit de top zes.

Watford-Brentford

Watford staat momenteel op een voorlaatste plaats in de Premier League en moet winnen wil het uit de gevarenzone komen. Tegenstander Brentford won vier van zijn laatste vijf wedstrijden in de competitie.

De thuisploeg, met Kabasele in de basis, begon het sterkst aan de wedstrijd. Maar het is Brentford die als eerst kon scoren. De Deense middenvelder Christian Norgaard bracht de uitploeg tegen het gang van de spel in op voorsprong.



Na de openingstreffer was het Brentford die het gevaarlijkst was. De spelers van Thomas Frank dreigden met verschillende schoten, maar wisten geen tweede treffer te scoren in de eerste helft.

In de tweede helft kon Watford al snel gelijk maken. Ex-Club Brugge aanvaller Emmanuel Dennis trapte zijn 10de doelpunt van het seizoen voorbij doelman David Raya. De thuisploeg was iets gevaarlijker in de tweede helft en ging op zoek naar een voorsprong. In het absolute slot van de wedstrijd bracht Eriksen nog een laatste bal voor en Brentford-verdediger Pontus Jansson koptte de 1-2 binnen. Brentford wint voor een derde keer op rij en klimt naar de 11de plaats in de stand. Watford blijft achter op een 17de plaats.