📷 "No soccer on a dead planet": klimaatactivist komt bekerfinale (heel even) verstoren met vastbindactie

Na eerdere tussenkomsten tijdens onder meer de Ronde van Vlaanderen was het nu ook tijdens de bekerfinale raak.

Een klimaatactivist kwam zich met kabelbinders aan het doel van Hendrik Van Crombrugge vastbinden op een dikke vijf minuten van het einde van de reguliere speeltijd. "No soccer on a dead planet", was de boodschap.

Running on the road during the Tour of Flanders, gotta stick your neck out if you want the climate in the media. Happy it worked out.#ExtinctionRebellion #deedsnotwords #actnow pic.twitter.com/TWKZFr1vp2