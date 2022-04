Bijna stond Obbi Oulare niet meer op een voetbalveld: "Ik had bijna besloten om te stoppen"

Toen Obbi Oulare doorbrak bij Club Brugge leek hij een grote toekomst tegemoet te gaan. Nu 7 jaar na zijn vertrek uit Brugge probeert hij zijn carrière nogmaals te herlanceren bij RWDM. Bijna had hij er de brui aan gegeven.

"In november dacht ik er nog aan om te stoppen met voetballen", onthult hij bij RTBF."Ik zat in een moeilijke situatie bij Barnsley, met een coach die me niet wilde. Ik had bijna besloten om te stoppen. Gelukkig had ik nog veel steun van mijn makelaar en mijn vrienden. Ik heb veel met hen gesproken, ben hertrouwd en dat veranderde alles. Toen RWDM afgelopen winter kwam, heb ik niet getwijfeld", vertelt een openhartige Oulare.

In de zomer van 2015 maakte de aanvaller de overstap van Club Brugge naar het Engelse Watford. Sindsdien speelde hij bij Zulte Waregem, Standard Luik, Willem 2, Antwerp, Barnsley en nu bij RWDM. De Brusselse club huurt Oulare tot eind volgend seizoen. Hij kwam dit seizoen driemaal in actie voor de Brusselaars, maar kon de netten nog niet laten trillen. Mogelijks wel in de play-off wedstrijden tegen Seraing.