🎥 Futsallegende kan het ook op het veld: weergaloos doelpunt vanop middenlijn in tweede provinciale

Ahmed Sababti is een levende legende in het futsal. De technisch vaardige middenvelder heeft zijn strepen daarnaast ook verdiend in het amateurvoetbal. Zondag liet Sababti andermaal zijn onversneden klasse zien.

Op zijn 36e is Ahmed Sababti aanvoerder van FT Antwerpen en de Rode Duivels in het futsal. Op het veld is de middenvelder dit seizoen actief bij Mariekerke-Branst, in de Antwerpse tweede provinciale.

Zondag bleven Sabati en co. steken op een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Zwijndrecht. Het was Ahmed Sababti die voor de gelijkmaker zorgde op het halfuur. De Antwerpenaar zag de doelman van Zwijndrecht ver voor zijn lijn staan. Sababti legde vanop de middenlijn aan, waarna de bal fraai in doel belandde.

Mariekerke-Branst staat op een zucht van de titel. Met nog twee speeldagen te gaan telt de ploeg van Ahmed Sababti vijf punten meer dan dichtste achtervolger 's Gravenwezel-Schilde.

Bekijk hier de wereldgoal van Sababti.