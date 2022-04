Volgens Peter Vandenbempt is dit het moment voor Anderlecht: "Iedereen ziet dat Anderlecht op weg is naar boven, maar dat moet tastbaar gemaakt worden"

Vandaag is de bekerfinale tussen AA Gent en Anderlecht. Voor beide clubs is het al even geleden dat ze nog een prijs konden pakken. Vooral Anderlecht moet hun revival tastbaar maken volgens Peter Vandenbempt.

Sporza gaf het woord aan Peter Vandenbempt om zijn licht te laten schijven over de bekerfinale. Dit is vooral een moment voor Anderlecht om te laten zien dat de weg naar boven is ingezet. "Ik weet dat Wouter Vandenhaute vorig jaar de spelers toesprak voor de halve finale tegen Genk met de woorden: "Deze club heeft een trofee nodig". Iedereen ziet dat Anderlecht op weg is naar boven, maar dat moet tastbaar gemaakt worden. Een Play-off 1 ticket of een derde plek? Daar kan je niet mee zwaaien, hé."

"Vergeet niet dat de revival van Club Brugge ook begonnen is met een bekerzege tegen Anderlecht. Toen had blauw-zwart al 8 jaar geen trofee meer gewonnen. Na die ene overwinning had Club het gevoel dat ze weer meetelden. Uiteraard zal Anderlecht pas echt opnieuw de oude zijn als ze meestrijden om de titel, maar de beker kan cruciaal zijn in de heropleving", aldus Vandenbempt.