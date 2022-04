Beauty tegen Tottenham levert Trossard speciale trofee op in populair spel FIFA

De voorbije twee weken was Trossard telkens goed voor een doelpunt bij zijn club Brighton & Hove Albion. Daarvoor schitterde hij ook nog eens bij de Rode Duivels.

En die doelpunten van Trossard waren neit tegen Janneke & Mieke. Twee weken geleden scoorde hij op het veld van Arsenal en vorige week bezorgde hij Brighton de overwinning op het veld van Tottenham met een prachtig doelpunt in de 90e minuut.

Dat doelpunt en zijn goede wedstrijd tegen Tottenham leveren Trossard ook nog een beetje erkenning op naast het veld. Want de Rode Duivel werd door het popuailre videospel opgenomen in hun Team van de Week waardoor de statistieken van Trossard een heel stuk beter zijn dan zijn normale basiskaart.

The title races are on 🙌#TOTW 31 is available now in #FUT. #FIFA22 pic.twitter.com/Kf5qtdRqa8