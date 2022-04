Kipsta-bal gaat plat in bekerfinale... Is er een probleem? "We moeten dit niet uitvergroten"

Vanaf het seizoen 2023-2024 gaat heel de Jupiler Pro League met een Kipsta-bal spelen. In de bekerfinale ging de voorloper daarvan, de Kipsta F950, ineens plat. Is er een probleem?

Toen Marco Kana een schot afblokte, nam Owusu de bal in zijn handen en toonde dat hij plat was. Wijst dat op problemen? "Nee", zegt Vincenzo Verhoeven, ex-profvoetballer en verantwoordelijke bij Kipsta, in HLN. “Er is niks om ons zorgen over te maken. Eén bal die na 120 minuten platter staat, door welke reden dan ook, dat kan gebeuren."

Bij Decathlon maken ze er geen item van. "Het ging om een bal die minder was opgepompt in vergelijking met de dertig andere die gebruikt zijn tijdens de wedstrijd. We moeten dit niet uitvergroten. De F950 draagt het FIFA Quality Label en voldoet aan alle richtlijnen. Als er echt iets mis was met onze bal, dan hadden we het nu wel al gehoord via de spelers.”