📷 OFFICIEEL: Westerlo haalt één van revelaties van 1B binnen als eerste transfer

Westerlo heeft zijn eerste versterking voor volgend seizoen gevonden bij reeksgenoot Moeskroen.

Lang heeft het niet geduurd. Westerlo heeft zijn eerste transfer voor volgend seizoen beet. “Nick Gillekens zal voor vier seizoenen onze Kemphanen vervoegen”, laat de club weten.

“De 27-jarige doelman is een jeugdproduct van Oud-Heverlee Leuven. Hier startte hij dan ook zijn carrière en debuteerde in september 2014. Zijn allereerste strafshop stopte hij in 2018 bij OHL, weliswaar tegen Westerlo. In totaal speelde hij 64 keer voor OHL. Sinds november 2019 kwam hij uit voor RE Moeskroen waar zijn contract dit seizoen afliep. Hier stond hij 21 wedstrijden in doel.”

